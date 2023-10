Na abertura da conferência “Indústria Brasileira de Ar-condicionado - o 2° maior polo fabricante do mundo”, promovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), nesta quinta-feira (26/10), o governador Wilson Lima destacou que a atividade econômica, em especial a desenvolvida na Zona Franca de Manaus (ZFM), têm papel fundamental no desenvolvimento sustentável na região amazônica.

O evento é realizado no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Em seu discurso, o governador ressaltou que o Amazonas é o segundo maior centro de produção de ar-condicionado do mundo e reafirmou que o Governo do Estado tem trabalhado para garantir a segurança jurídica dos investimentos realizados na ZFM, com a manutenção dos incentivos fiscais do modelo.

“Hoje, o mundo trabalha para a criação de commodities verdes baratas, crédito de carbono e isso soa muito bem aos ouvidos do gringo, mas é algo que vai acontecer a médio e longo prazo. Talvez não estejamos aqui para ver isso acontecer. E eu tenho um problema que eu preciso solucionar agora no estado do Amazonas e a gente só soluciona quando gera atividade econômica, como tem sido gerado na Zona Franca de Manaus“, afirmou Wilson Lima.

Também participaram da abertura da conferência o presidente executivo da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior; o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva; o vice-governador Tadeu de Souza; o prefeito de Manaus, David Almeida; o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André; o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fábio Henrique; e o presidente do Inmetro, Marcio Brito; além dos secretários estaduais Alex Del Giglio (Sefaz), Serafim Corrêa (Sedecti) e Giordano Bruno (PGE).

Polo de ar-condicionado da ZFM

Um dos principais exemplos de sucesso do modelo ZFM é ter concentrado no Polo Industrial de Manaus (PIM) o segundo maior polo fabricante de ar-condicionado do mundo, o que projeta o Brasil em posição de destaque na indústria global de eletroeletrônicos.

Com 13 fábricas instaladas, entre grandes marcas multinacionais e de capital nacional, o setor de ar-condicionado gera mais de 10 mil empregos diretos e 35 mil indiretos na região, com produção média anual de 4,5 milhões de unidades.

“Isso a gente só consegue por alguns fatores. Primeiro, por uma política industrial do Governo Federal estabelecida que dá condições para que a gente continue atuando dessa forma. Segundo, e com preponderância, graças ao Governo do Estado, que tem uma política de incentivo fiscal condizente e que atrai empresas e mantém as empresas aqui. Sem esse arcabouço tributário estadual dificilmente a gente teria esse ambiente de negócio”, afirmou o presidente da Eletros.

Programação da Conferência

Executivos e especialistas da Eletros e da indústria se revezam, neste primeiro dia de conferência, na apresentação de um conjunto de painéis que irão demonstrar o impacto do polo de ar-condicionado para a economia nacional, com destaque para as recentes transformações deste segmento que vem se tornando cada vez mais acessível, eficiente e sustentável.

Ainda nesta quinta, pela tarde, está programada uma visita à fabricante de ar-condicionado Electrolux do Brasil, instalada no Polo Industrial de Manaus e associada da Eletros. À noite, haverá um jantar com empresários e autoridades, com homenagem a personalidades de relevância para o setor, incluindo o governador Wilson Lima.

A programação continua na sexta-feira (27/10), com outra visita à fabricante de ar-condicionado do PIM, desta vez a Midea Carrier.