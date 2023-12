Os novos servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), aprovados em concurso público, começaram a operar nesta terça-feira (19). Ao todo, 19 agentes operacionais e dois supervisores irão passar a integrar o atendimento emergencial do 190, o número de telefone da Polícia Militar que deve ser acionado em casos de necessidade imediata ou socorro rápido, no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Os servidores passaram pela fase de treinamento e capacitação, realizada pela equipe da SSP-AM, que já atua no recebimento de denúncias da população. Ao todo, foram sete dias de aulas e adaptação para executar o serviço realizado pelos atendentes do 190, que funciona 24 horas por dia.

O gestor do Ciops, cabo Luiz Ricardo, explica que o treinamento foi dividido entre aulas teóricas e práticas. “Eles passaram por uma imersão onde puderam aprender, ouvir e atuar de forma direta no atendimento do 190”, afirmou.

Posse

Todos os 21 novos colaboradores foram empossados no dia 11 de dezembro. Ao todo, foram nomeados pelo Governo do Amazonas 40 servidores para a SSP-AM, aprovados em concurso público realizado em 2022.

Dos demais 19 servidores, nove continuam em prazo para a apresentação de documentos junto ao departamento de Recursos Humanos (RH), e dez irão passar pelos procedimentos de treinamento.

Disque 181

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, também segue de prontidão para receber denúncias relacionadas a qualquer tipo de delito. As ligações são gratuitas e sigilosas.