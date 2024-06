A cidade de Manaus ganhou um novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Inaugurado nesta sexta-feira (21), o Caps Dra. Eliana Vitorino Schramm está localizado no bairro Tancredo Neves, zona leste. Foi construído por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

O Caps faz parte de um conjunto de obras do convênio que integra o parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas norte e leste de Manaus. O investimento, de R$ 2,6 milhões, foi repassado ao Município pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). As obras foram executadas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, o convênio do Parque Amazonino Mendes inclui, também, a construção de 180 unidades habitacionais. A primeira etapa do parque foi inaugurada em 24 de outubro do ano passado.

“Essa é uma entrega importante para a população de Manaus, porque reforça a rede básica de saúde e o atendimento em saúde mental. É mais um resultado positivo da parceria entre o Estado e o Município, que hoje disponibilizam este valioso espaço para a nossa capital”, afirmou Campêlo.

Voltado para o atendimento de usuários de álcool e outras drogas, a nova estrutura amplia a rede de atenção psicossocial do município e aumenta para cinco o total Caps administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sendo o segundo do tipo AD e o primeiro a funcionar em prédio próprio.

No local serão oferecidos acolhimento individual e familiar, com escuta qualificada; terapia psicofarmacológica; atendimentos psicológicos e psiquiátricos; e oficinas terapêuticas para pessoas a partir de 18 anos que tenham problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

