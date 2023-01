Avalie o post

A Distribuidora Atem assinou patrocínio com a equipe amazonense que irá disputar a mais tradicional prova brasileira do automobilismo: as 1.000 Milhas Chevrolet Absoluta, em Interlagos, em São Paulo, dias 21 e 22 de janeiro. Paulo De’Carli, Paulo De’Carli Filho e Márcio Pavanely compõem a equipe Just Motors Racing que promete bons resultados na competição.

“Mais do que estar no pódio, esta equipe quer ir mais longe, incentivando o automobilismo no Amazonas e no Brasil. Esta é a primeira competição e eles já estão se preparando para campeonatos mundiais”, explica a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem, Paula Vieira. “Isto tem tudo a ver com a Atem que acredita no Esporte como vetor para o desenvolvimento, levando as pessoas a superarem suas marcas”.

A Atem também patrocina o piloto Adão Lemos, no motociclismo, o Manaus FC, no futebol, e diversos outros eventos desportivos no Amazonas.

Paulo De’Carli confirma que as 1000 Milhas de Interlagos é só o começo de uma trajetória para campeonatos internacionais. “Nosso projeto é a médio prazo para participar, a partir de 2024, de campeonatos mundiais de endurance”, afirma o piloto.

Os circuitos envolvem competições como as 24 horas de Daytona, nos EUA; as 24 horas de Le Mans, na França; Suzuka, no Japão; Bahrain, no Oriente Médio; Monza, na Itália; e Nürburgring, na Alemanha.

Os três pilotos têm histórico de vitórias e acreditam que podem ficar entre os cinco melhores no geral e entre os três primeiros resultados da competição dentro da categoria P4, de Protótipos, em Interlagos. Paulo De’Carli está de volta às pistas depois de 24 anos, mas somando bons títulos, inclusive em campeonatos internacionais.

Já Paulo De’Carli Filho é o atual vice-campeão amazonense de Kart e participou nos 500 km de Interlagos, ano passado, levando o Amazonas ao pódio com o segundo lugar, junto com Márcio Pavanely, que também soma conquistas no Kart e em competições internacionais.

A edição de 2023 das Mil Milhas Chevrolet Absoluta tem largada autorizada da virada do dia 21 de janeiro de 2023, sábado, para o dia 22 de janeiro de 2023, domingo, no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com mais de 30 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras.

O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

