A ATEM inaugurou, na última sexta-feira (29), o primeiro posto de combustíveis com sua bandeira no estado de São Paulo. É também o primeiro bandeirado da distribuidora na região Sudeste do país. “Este posto é um marco na nossa trajetória, será nossa porta de entrada nesse mercado. Estamos chegando na região acompanhados por um revendedor respeitado, com trajetória nesse segmento e vontade de crescer”, afirma Osmar Silva, assistente comercial da ATEM na região.

O Petroluma está localizado em Campo Limpo Paulista, cidade que fica a 45 quilômetros da capital São Paulo, com população de 85 mil habitantes e que tem o setor hortifrutigranjeiro como um dos motores da economia local. Localizado entre as avenidas Manoel Tavares da Silva e Alfried Krupp, uma das primeiras e principais vias da cidade, o posto existe há mais de 50 anos e é referência entre os clientes da região.

“Estamos extremamente felizes pela parceria com a ATEM, e confiantes de que a marca vai nos inspirar a trabalhar e a atender melhor os nossos clientes. É uma empresa com um ambiente acolhedor e um quadro excepcional de executivos. Estamos gratos e honrados por vestir a camisa da ATEM, e certos de que nossa parceria vai durar bastante tempo”, afirma Enio Lin, administrador do Petroluma.

O Petroluma integra a rede de postos Showlin, reconhecida pela qualidade no atendimento e nos produtos comercializados e comandada pelos sócios Lin Her Shing e Lin Hsien Chun Lan. A expansão da ATEM no Sudeste reforça seu compromisso em oferecer serviços de qualidade em todo o Brasil, de capitais ao interior.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 29 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Distribuidora Atem possui cerca de 400 postos bandeirados, 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.