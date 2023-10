A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) é finalista, pelo segundo ano consecutivo, em duas categorias do 4º Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). A Aleam concorre com os projetos Mobilização, Inclusão e Transformação (MIT) + Cidadania e Educando pelo Amazonas, respectivamente, nas categorias Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais.

Na edição do ano passado, a Aleam também foi finalista concorrendo nas duas categorias, e venceu no Atendimento ao Cidadão com o projeto “Ação Empreendedora no Amazonas” coordenado pela Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Frempeei). Em 2021, a Aleam venceu com o projeto Procon Legislativo, também na categoria Atendimento ao Cidadão.

Nesta 26ª edição da Conferência Nacional de Legisladores e Legislativos da Unale, que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro, na cidade de Fortaleza, no Ceará, com o tema central Prerrogativas Parlamentares, a Aleam concorre com os projetos “Comseg Escolar e o Enfrentamento do Problema da Segurança nas Escolas (ALESC)” e “Assembleia e Você (ALRN)” na categoria Atendimento ao cidadão; e na categoria Projetos Especiais com os projetos “Caravana do Legislativo – Lei Paulo Gustavo (ALETO)” e “Conhecendo o Parlamento (CLDF)”.

A premiação tem o objetivo de incentivar projetos que busquem a humanização do serviço público e do Poder Legislativo, promover políticas públicas para o bem-estar da sociedade e o fortalecimento dos estados-membros da Federação, alinhado à modernização dos serviços legislativos prestados.

“Para nós, para nossa presidência é uma grande satisfação ver projetos da Assembleia Legislativa sendo finalistas, pelo terceiro ano consecutivo, entre as Assembleias de todo o País. A Unale reúne, anualmente, projetos que impactam positivamente na sociedade e ver que estamos contribuindo para melhor formação do cidadão nos alegra. Desde já, a Assembleia Legislativa do Amazonas é vitoriosa. Agora, vamos em busca do prêmio nacional conferido pela Unale”, disse o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB).

O diretor da Escola do Legislativo, Jander Lasmar, falou sobre o papel da escola em face da indicação do prêmio como finalista. “Nós trabalhamos questões importantes, como ética, cidadania, direitos humanos, segurança pública, educação e diversidade. A Escola do Legislativo da Aleam cumpre seu papel social além da capacitação de seus servidores, expandindo conhecimento para as comunidades”, afirmou.

Realizado pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso desde o início de 2022, o programa Educando pelo Amazonas promove palestras em que são trabalhados temas de maneira transversal na educação, ampliando as experiências, contribuindo para crescimento social e aumentando o suporte educacional visando a aprendizagem.

“É uma indicação importante e uma vitória pessoal também, ainda mais porque, quando idealizado, o projeto nem tinha esse enfoque de premiações, mas tinha o objetivo de impactar vidas de uma maneira mais lúdica e amistosa e isso temos conseguido ao logo desses últimos dois anos. Porém, quando temos o apoio da Casa como temos e conseguimos através deste projeto atender à população e contribuir com os sonhos de outras pessoas, é muito satisfatório. E isso também só é possível porque podemos contar com uma equipe desprendida que abre mão da sua rotina por dias para fazer tudo isso acontecer”, comentou Jacy Braga, coordenadora do Educando pelo Amazonas.

Já o projeto MIT + Cidadania é coordenado pela Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Aleam, presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos). A finalidade é aproximar o Estado da população, levando de forma gratuita serviços públicos de promoção à cidadania, assistência psicossocial, jurídica e de saúde.

“Estamos trabalhando para ajudar a sociedade com políticas públicas sérias, envolvendo diversos órgãos”, disse o deputado João Luiz, ao celebrando a indicação ao prêmio.

O post Assembleia Legislativa do Amazonas é finalista do Prêmio Assembleia Cidadã apareceu primeiro em Portal Você Online.