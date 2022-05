Avalie o post

Manaus (AM) – Waike de Souza Silva, de 24 anos e Matheus Farias de Andrade, de 19 anos, foram presos após causar um grave acidente de trânsito durante perseguição policial, na tarde desta sexta-feira (13), na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital.

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares da Força Tática, os dois criminosos e outro comparsa estavam em um carro modelo HB20, na cor branca, com restrição de roubo, circulando na rua Batron, no bairro São José.

Após acionamento feito por meio do sistema de segurança “Oráculo”, os policiais avistaram o veículo e fizeram o sinal sonoro para que o motorista do carro parasse. Porém, os ocupantes fugiram e uma perseguição policial iniciou.

Ao chegar na avenida onde ocorreu o acidente, os bandidos colidiram com o carro em outro veículo modelo Voyage na cor preta, ocupado por duas mulheres que ficaram gravemente feridas após o impacto.

As mulheres foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Um dos criminosos conseguiu fugir, Waike e Matheus foram presos e encaminhados para o 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estão à disposição das autoridades.

