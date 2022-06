5/5 - (2 votes)

Aliados do senador Eduardo Braga (MDB) revelaram que o ex-prefeito Arthur Neto (PSDB) foi à casa do parlamentar no último domingo. A pauta do encontro foi a vaga de vice na chapa do ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania). O posto é reivindicado por Braga.

Mas Arthur, que é pré-candidato ao Senado, foi dizer ao cacique que tem um nome para casar com Amazonino.

O problema dos dois é que Amazonino já fincou posição. Ele já disse que não sabre mão de Humberto Michiles.

Foto: Arquivo/BNC/Divulgação

O post Arthur também quer vaga de vice de Amazonino e abre disputa com Braga apareceu primeiro em BNC Amazonas, o site de política!.