Manaus – O ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio Neto, lançou nesta quinta-feira (24) sua pré-candidatura ao Senado da República. O anúncio foi feito durante evento realizado no Jevian Festas e Eventos, no Conjunto Vieiralves, zona Centro-sul de Manaus.

Arthur, que também é presidente do PSDB-AM, coloca pela terceira vez seu nome na disputa da vaga. Durante coletiva, o pré-candidato falou sobre sua atuação no senado em seus dois mandatos.

Arthur é conhecido popularmente como “defensor da Zona Franca” e contou que não será diferente. O ex-senador citou o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reduz em até 25 % o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no País, que faz com que estado perca competitividade em relação ao outros estados.

“Esse decreto do IPI aconteceu porque eu estava lá, se eu estivesse lá, não teriam coragem de propor por decreto o fim da zona franca, nem por lei, nem por emenda constitucional de jeito nenhum, porque eu pararia os trabalhos do senado até entenderem que isso sustenta a floresta em pé e aqui vive um povo trabalhador”, destacou.

Para concorrer ao senado na eleição deste ano, o ex-prefeito de Manaus ainda não anunciou suas alianças, mas afirmou que seu compromisso principal é com o povo do Amazonas.

