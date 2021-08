Avalie o post

Por medida de proteção à sociedade barcelense, em sucessivas ocorrências de afogamentos seguidos de morte, a Prefeitura de Barcelos interditou para banhos a "Escadaria dos Padres" localizada em frente a Igreja Matriz de Barcelos.

O Requerimento Nº 005/2021, de caráter emergencial, no sentido de interditar a escadaria da igreja matriz para banhistas, veio de iniciativa dos gabinetes dos Vereadores Diego Ribeiro e Marlos Monteiro e aprovado pela Câmara Municipal e tem apoio do Prefeito Edson Mendes, por demostrar perigo ao bem maior que é a vida.

De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil fará estudos para regular diretrizes os locais de banhos públicos em nossa cidade. Ponta do porto, paredão, escadaria do Lucarelli, escadaria da Aparecida receberão visitas para estudos de segurança aos banhistas.

A defesa civil, Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Municipal, estão cientes a para orientar a população, em um trabalho de conscientização para informar aos banhistas sobre a medida preventiva.

Segundo óbito no mesmo local neste ano de 2021

A ultima vítima foi a adolescente Thais de Jesus Monteiro de Souza , 15 anos, que desapareceu na tarde do último domingo (01-08) na escadaria da Igreja Matriz, que soou como um alerta para a segurança de banhistas, em especial às crianças, nos locais mais procurados para banhos.

No dia 06 de Junho em um domingo, veio a óbito por afogamento o pequeno Murilo dos Santos Bueno, de 6 anos, que se afogou no mesmo local.