As políticas públicas de incentivo à amamentação em Barcelos são realizadas durante todo o ano, mas no mês de agosto elas ganham um destaque maior com a abertura da campanha Agosto Dourado, uma iniciativa das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Finanças na Semana Mundial de Aleitamento Materno.

A Primeira Dama do município de Barcelos, Enfermeira Márcia Sá, esteve presente nesta ação voltada as gestantes de cada Unidade Básica de Saúde. Onde a mesma participou de palestras, roda de conversa, brindes, bingo e junto com a equipe da Saúde e Assistência Social, colaborou com assuntos pertinentes em alusão ao agosto dourado.

A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do pequeno e promove o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê*. É aconselhado o aleitamento materno exclusivamente para o bebê até seis meses de idade.