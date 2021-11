Avalie o post

Um veículo do transporte alternativo, conhecido como amarelinho, colidiu contra o muro de uma residência e um poste, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na tarde desse domingo (28). O freio do veículo não funcionou e o condutor perdeu o controle. Segundo o IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana), ninguém ficou ferido e o microônibus não estava a serviço. O veículo havia acabado de deixar uma oficina mecânica para conserto.

Um dia depois, uma operação foi deflagrada pelo IMMU para identificar veículos e motoristas do transporte alternativo circulando de forma irregular.



A operação “Trânsito Legal” nessa segunda foi realizada na Bola da Suframa, Armando Mendes, ao lado do Terminal 5, Bola do Produtor, passarela da Avenida Grande Circular e no bairro Nova Cidade.

Para o diretor de transportes Edinaldo Castro, as principais denúncias são referentes às manobras perigosas, motoristas não habilitados e embriagados e paradas em pontos irregulares.

“Eles teimam em fazer pontos de parada. A gente pede à população que colabore conosco, faça a parada no ponto correto porque precisamos fazer com que tenhamos um trânsito legal e somente com o apoio da população vamos conseguir isso”

Durante a operação dessa segunda-feira foram abordados 80 veículos, até o início da tarde. A maioria dos condutores foi flagrada dirigindo sem a carteira de habilitação. Os fiscais abordaram os veículos, fizeram a notificação, mas depois da apresentação do documento, os motoristas foram liberados.

“Os carros são parados, os passageiros são alocados para outro veículo até que a habilitação dele chegue. Verificando a autenticidade e a regularidade da CNH, eles voltam a circular de forma normal. Todos eles foram buscar a habilitação e todos foram liberados”

O Disque Denúncia para irregularidades no transporte é o 118. A prefeitura informou que as operações vão continuar nos próximos dias, em locais estratégicos, principalmente nas zonas Norte e Leste, as áreas mais populosas da capital.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

