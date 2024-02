Com o enredo “O Madeira é Testemunha". A Floresta, o Berço. Luta, Suor e União para a Eternidade. Aparecida vem mostrar a Saga da Família Cidade”, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida se consagrou tricampeã do Grupo Especial das escolas de samba de Manaus.

A Aparecida obteve 269,10 pontos contra 267,20 do Reino Unido da Liberdade e 265,80 da Andanças de Ciganos. Três escolas obtiveram a pontuação de 265,80: Andanças de Ciganos, Unidos do Alvorada e A Grande Família. O critério de desempate foram as notas do último quesito apurado, ficando a Andanças de Ciganos em terceiro, Unidos do Alvorada em quarto e A Grande Família em quinto lugar.

O presidente da Aparecida, Luís Pacheco dedicou a vitória a um torcedor histórico e integrante da diretoria da escola que faleceu cerca de um mês antes do desfile. “Dedico essa vitória ao nosso amigo e irmão que, um mês antes do desfile nos deixou. É para você e por você, Maurício Andrade. Esse título é seu. E vamos para a quadra comemorar”, disse, logo após o anúncio do resultado.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Amazonas (Liesa-AM), Roberto Simonetti Filho, anunciou que pretende realizar o desfile das escolas de samba uma semana antes do Carnaval novamente em 2025.

“A Liesa parabeniza todas as escolas de samba, todos os presidentes, por não medirem esforços para fazer um grande Carnaval. Agradeço a Secretaria de Cultura, o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus. E o Carnaval 2025 vai ser uma semana antes novamente, pelo sucesso que aconteceu no Carnaval 2024”, anunciou Simonetti.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a avaliação dos desfiles das escolas de samba em 2024 é muito positiva. “Tivemos 60 mil pessoas aqui no sábado, na sexta não tivemos um público pequeno, tivemos um público expressivo também, então agora é já preparar para o próximo ano, parabenizar as grandes campeãs, tanto do Especial como do Acesso A e também do Acesso B”, afirmou.

O secretário Marcos Apolo também ressaltou que, com o sentimento de missão cumprida, já começa o planejamento do Carnaval 2025. “Agora, o governo Wilson Lima já vai começar os preparativos para o próximo Carnaval, tendo em vista que essa é uma data já tradicional do nosso calendário”, disse.

Ficando na última colocação entre as oito escolas do grupo especial, a Dragões do Império volta a desfilar no grupo de Acesso A em 2025. Já a campeã do grupo de Acesso A, Sem Compromisso, volta a desfilar no grupo especial no ano que vem.

Confira a classificação:

1º LUGAR G.R.E.S. MOCID. INDEP. DE APARECIDA - 269,10

2º LUGAR G.R.E.S. REINO UNIDO DA LIBERDADE - 267,20

3º LUGAR G.S.R.E.S. ANDANÇAS DE CIGANOS - 265,80

4º LUGAR G.R.E.S. UNIDOS DO ALVORADA - 265,80

5º LUGAR G.R.C.E.S A GRANDE FAMÍLIA - 265,80

6º LUGAR G.R.E.S. VITÓRIA RÉGIA - 265,60

7º LUGAR G.R.E.S. VILA DA BARRA - 260,50

8º LUGAR G.R.E.S. DRAGÕES DO IMPÉRIO - 259,20