A margem para errar diminuiu, mas o Brasil segue jogando mal no Torneio Pré-Olímpico. A seleção brasileira perdeu nesta segunda-feira (5) o primeiro jogo do quadrangular final: 1 a 0 para o Paraguai. O atacante Endrick desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 27 minutos de jogo, e o volante Peralta fez, de cabeça, o gol paraguaio nos acréscimos do primeiro tempo.

O fato de Endrick ter batido mal o pênalti é relevante. Mas pior do que isso foi mais uma atuação muito ruim do Brasil no Pré-Olímpico. A seleção brasileira teve muita dificuldade com as jogadas pelo alto do Paraguai, que também jogou melhor com a bola no chão. A construção das jogadas desde a linha defesa também foi outro problema, e o meio de campo não encontrou soluções para superar a pressão adversária.

A seleção brasileira volta a campo pelo Pré-Olímpico na próxima quinta-feira (8), às 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Venezuela. A seleção da casa derrotou o Brasil por 3 a 1 na primeira fase. No mesmo dia, o Paraguai enfrenta a Argentina, às 17h (horário de Brasília). O time do técnico Ramon Menezes corre o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O post Endrick perde pênalti e Brasil é derrotado pelo Paraguai apareceu primeiro em Portal Você Online.