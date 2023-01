O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, foi preso na manhã de hoje no aeroporto de Brasília. Torres estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e seu voo chegou ao Brasil por volta das 7h20.

Segundo passageiros, o ex-ministro saiu do avião escoltado por policiais federais antes dos demais viajantes. A Polícia Federal confirmou que o ex-ministro recebeu voz de prisão ao desembarcar, no hangar. Em seguida, foi levado do aeroporto em um comboio.

Torres estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Na noite de ontem, usando máscara e boné, foi escoltado pela polícia de Miami enquanto embarcava para o Brasil.

"Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na Justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá."