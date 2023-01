O treinador Carlo Ancelotti deu uma bronca no brasileiro Rodrygo após o atleta não o cumprimentar após ser substituído. O episódio aconteceu durante a virada do Real Madrid contra o Villarreal por 3 a 2, em jogo que classificou os Merengues na Copa do Rei nesta quinta-feira, 19. O atacante não viveu uma boa partida e foi substituído por Asensio no começo do segundo tempo. Em coletiva realizada após a partida, Ancelotti revelou o tom da conversa com Rodrygo e o que falou para o brasileiro. “A mudança de Rodrygo é porque ele estava um pouco cansado e eu preferi não arriscar. Ele não me cumprimentou porque acho que esqueceu, não vejo nenhum motivo. Disse a ele para não esquecer mais de cumprimentar quando for substituído”, disse o técnico na coletiva. Na atual temporada, Rodrygo disputou 25 jogos, marcando oito gols e dando cinco assistências.

