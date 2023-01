Dizem que tudo no Brasil só começa depois do Carnaval, mas e quando é mesmo o Carnaval? Seguimos com mais bloquinhos carnavalescos pela city. E ótimas atrações infantis para esse restinho de ferias escolares

Bloco Sunset

Quem adora um forró do Clube Asa na Av Coronel Teixeira não pode perder esse agito. Com atrações já bem conhecidas como Uendel Pinheiro E Grupo Marrakech, sábado (21) a partir de 16h, o bloco Sunset vai agitar a Arena Paris. Ingressos pela internet.

Bloco do Sants

No espaço de eventos mais charmoso do Centro Histórico, no Casa Luppi, vai rolar o Bloco do Sants + Unna + Julio Persil, Rafa Militão e Omã Freire. A festa tem hora pra começar mas não tem pra acabar. Sábado (21) a partir das 20 horas. Os ingressos estão à venda no site shotgun, pelo link.

Baile W&G

O Baile que vai balançar Manaus. Se Carnaval já é bom, imagina esse. Os ingressos ainda não estão à venda, mas o burburinho já é grande. E o look? Aposte no puro glamour. Fantasias incríveis já estão em produção. Dia 10 fevereiro. Save the date.

Datas do Carnaval

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou a programação dos desfiles das escolas de samba que compõem o Carnaval 2023. As apresentações das agremiações do Grupo Especial serão no dia 18 de fevereiro e as do Grupo de Acesso A e B, nos dias 16 e 17 respectivamente, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

16 de fevereiro - Grupo de Acesso B

Unidos da Coophasa, Unidos da Cidade Nova, Legião de Bambas, Mocidade de Ipixuna, Meninos Levados, Império do Mauá, Leões do Barão Açú, Balaku Blaku e Gaviões do Parque 10.

17 de fevereiro - Grupo de Acesso A

Acadêmicos da Cidade Alta, Beija-flor do Norte, Dragões do Império, Mocidade Independente do Coroado, Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawai, Sem Compromisso, Tradição Leste e Presidente Vargas.

18 de fevereiro - Grupo Especial

Vila da Barra, Unidos do Alvorada, Andanças de Cigano, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Primos da Ilha e Vitória Régia.

Férias com Chuva é o que temos

Manter a garotada em casa, nas férias com chuva não é tarefa fácil né?

Pensando nisso, os shoppings da cidade investiram pesado em atividades para crianças. O Manauara Shopping está com um espaço incrível e lúdico, A Floresta do Curumim. com teatro de fantoches, A turma do Curumim é em tamanho real e para tirar aquela foto instagramavel, e tem até rede para leitura. A atração é gratuita

No amazonas shopping temos o Parque temático do “Patrulha Canina”, com brinquedos inspirados nas aventuras dos personagens. Ele funciona todos os dia e tem um valor fixo de R$35 por meia hora

Floresta do Curumim

Chanel is always Chanel

Não estou conseguindo superar a decoração da Maison Chanel em Londres. Uma das marcas de alto luxo mais desejadas do mundo, sinônimo de elegância e muita classe. Além das bolsas, quem nunca desejou um “colar de pérolas" da Chanel? reparem nas fotos que eles penduram colares de perolas no predio da Maison. Peça icônica e atemporal, a história das pérolas de Chanel remete ao passado, quando Duque Dmitri Pavlovich presenteou sua amante, Coco Chanel, com um colar de pérolas de seis voltas… e foi aí que tudo começou.

Delineado Duplo, arrase com ele

O delineado duplo está com tudo, levanta o olhar, com toques felinos e sedutores. é com certeza a mais nova tendência de maquiagem entre mulheres de todos os estilos. A dica dos melhores maquiadores seria treine, observe o formato dos seus olhos, e mais importante: de preferência, use uma caneta delineador.

O comeback das faixas de Cabelo

Com o velho jargão que tudo na moda um dia volta, as faixas de cabelo amplamente usadas em 2000 estão de volta. Durante muito tempo elas eram apenas um adorno esportivo e agora adornam cabeças premiadas com Bella Hadid, a maior lançadora de tendências do último ano. Sendo um adereço muito versátil, a faixa vai com qualquer penteado do preso ao partido ao meio. Um must have de 2023.

Louis Vuitton e suas bolinhas coloridas

Yayoi Kusama, a premiada artista francesa, assina a nova coleção da Louis Vuitton. A internet não fala em outra coisa a não ser nas bolinhas coloridas da estilista nas icônicas bolsas da grife. Topo da “wishlist” das fashionistas de plantão, a campanha “criando o infinito” traz quatro estampas diferentes, a técnica de serigrafia consegue reproduzir as pinceladas da artista, dando um efeito 3D realista pintado a mão. Além das bolsas, toda uma linha de acessórios e roupas levam a assinatura de Yayoi. Seguimos babando por aqui com a nova coleção!

Mais um Caso revoltante de Preconceito

Ingrid Silva, bailarina clássica, brasileira e preta, integrante de um grupo de dança do Harlem em Nova York, revelou, com muito ressentimento, o ataque racista que sofreu na Filadélfia. No seu relato, conta que passeava por um parque com o marido e filha, quando foi abordada por um americano que escutou a família falando em portugues e quis saber a nacionalidade deles. Até aí tudo bem, Ingrid então contou que estava na cidade a trabalho, e foi aí que veio a pergunta: “cleaning”?(faxineira?), ao responder que era bailarina clássica, causou grande espanto no grupo. Ingrid desabafou no seu perfil do twitter o episódio e relacionou ao racismo estrutural. Ela fez um apelo ”é tudo estruturado para que as pessoas pretas não tenham oportunidade de crescer. Ou quando elas crescem, nao sao vistas desta forma(...)”

Palavras são Palavras

Tati Bernardi, roteirista, cronista, escritora, jornalista da Folha de São Paulo, ácida, assertiva e demolidora de tabus, não veio ao mundo a passeio. Autora de livros, novelas e podcast, sua voz incômoda, bem ao estilo ame-a ou odei-a. Polêmica e sem papas nas línguas, teve sua conta no twitter bloqueada quando escreveu sobre Michelle e jair bolsonaro terem ido ao velório da Rainha Elizabeth II” Riram da cara dos 700 mil mortos por Covid e vão para o velório da rainha. vergonha. nojentos. podres”

Sua mais nova polêmica foi na manhã de 07 setembro quando foi xingada de egolatra, narcisista,e tóxica por sua posição política em seu podcast.