A primeira viagem da Unidade Básica de Saúde Fluvial Lígia Loyola de 2023 alcançou mais de 371 famílias nas comunidades do Valha-me Deus, Parintinzinho e Paraná de Parintins do Meio e de Baixo.

A UBS realizou, em 2022, mais de 60 mil atendimentos e na viagem realizada na semana passada teve a atuação de médicos, enfermeiro, odontólogo, assistente social, vacinadores, técnicos de enfermagem, entre outros profissionais.

A diretora Adna Batalha agradeceu mais uma vez a confiança de todos os moradores no trabalho realizado pela UBS fluvial.

Em especial, mostrou-se grata ao gesto dos moradores da comunidade Ilha do Valha-me Deus que redigiram uma carta de agradecimento à gestão do prefeito Bi Garcia pela atenção com a saúde do homem e mulher ribeirinho.

Esta semana a UBS tem a seguinte programação na região do Rio Mamuru:

Samauma; Dia 18

Mocambo do Mamuru; Dia 19

Sabina; Dia 20

Vila Amazônia: ação de saúde com especialistas.

