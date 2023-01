Durante o período de férias escolares, um aumento na conta de energia pode chegar na casa de vários consumidores. Isto porque, com o aumento do tempo em que as crianças e adolescentes ficam em casa, o consumo pode sofrer variações diretas.

Assim, é importante compreender que aparelhos como televisores, videogames, carregadores de celular, notebooks e, principalmente, ventiladores e ar-condicionado podem ser os grandes vilões da conta de energia neste começo de ano.

Para evitar surpresas na conta de energia, a Amazonas Energia traz algumas dicas valiosas para redução do consumo durante o período de férias escolares, confira abaixo:

Ar-condicionado: o grande vilão da conta de luz do Amazonas é, certamente, o ar-condicionado, pois sua alta potência, agregada ao longo tempo de uso, pode até dobrar o valor de sua conta de luz. Por isso, recomenda-se que o ar seja usado apenas durante a noite, sendo ligado pouco antes de dormir. Você também pode usar a função de programação para que o aparelho desligue durante a noite e economize mais em seu consumo.

Ventiladores: durante o dia, para amenizar o clima, o ventilador é a melhor opção para usar em casa. Entretanto, o consumidor deve sempre se atentar para manter o aparelho desligado ao sair do cômodo. Em média, um ventilador ligado por 12h, no fim de 30 dias, pode impactar em sua conta de luz num valor aproximado de R$100,00.

Televisão: busque sempre desligar o aparelho quando não estiver ligando e evite dormir com o aparelho ligado. Além de lhe proporcionar mais qualidade no sono, diminui o impacto em sua conta de energia.

Geladeira: é importante sempre evitar ficar abrindo e fechando a geladeira, para evitar o desperdício de energia. Além disso, certifique-se sempre que as borrachas da geladeira estão vedando bem o aparelho.

Por fim, recomenda-se sempre que, uma vez a cada 10 anos, os consumidores verifiquem suas ligações elétricas internas, evitando o desperdício da energia consumida na residência. Optem sempre por aparelhos certificados pelo selo PROCEL de economia e entendam que aparelhos como geladeiras e freezers perdem sua eficiência econômica ao longo dos anos. Uma geladeira com mais de 5 anos já consome muito mais energia, em comparação aos novos aparelhos.

Aparelhos que contam com tecnologia do tipo inverter também são aliados na redução do consumo de energia elétrica. São bons investimentos que o consumidor pode fazer para diminuir o valor da sua conta, ao fim do mês.

