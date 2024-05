Com um golaço de Ênio, o Amazonas venceu a primeira e acabou com invencibilidade do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (11), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da competição. A vitória por 1 a 0 foi construída em um primeiro tempo de boa atuação e uma etapa final suportando a pressão do time visitante.

O Peixe, favorito ao acesso à elite e que buscava o quarto triunfo seguido no torneio para manter sua invencibilidade, pecou na pontaria e não conseguiu superar o bloqueio feito pela Onça Pintada. A torcida do time manauara, nos acréscimos, ainda se divertiu gritando “olé”.

Com essa vitória, o Amazonas foi a quatro pontos, subiu na tabela para 14º e se afastou da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, estacionou nos nove pontos e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado por Goiás (10) e Sport (12) na rodada.

Amazonas e Santos voltam a campo pela Série B na próxima quarta-feira (15). A Onça Pintada visita o Ceará, no Castelão, às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o Peixe, no mesmo horário, vai até Campinas para duelo com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

