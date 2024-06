O Amazonas está entre os cinco estados brasileiros que mais reduziram os crimes de latrocínios (roubos seguidos de morte), no país em 2024.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), as ações das Forças de Segurança amazonense resultaram na queda de 50% desses crimes entre os meses de janeiro e abril.

O resultado, de acordo com o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, confirma as estratégias de enfrentamento à criminalidade e investimentos nas Forças de Segurança, adotadas pelo Governo do Amazonas.

“Esse é mais um resultado da integração da Polícia Militar, Polícia Civil, das nossas agências de inteligência, que tem empregado efetivo repressivo e investigativo com o uso de tecnologias, que tem culminado na retirada de mais criminosos das ruas”, destacou o secretário.

Dados estatísticos

De acordo com os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) da SSP-AM, entre janeiro e abril ocorreram oito roubos seguidos de morte. Durante o mesmo período do ano passado, os crimes vitimaram 16 pessoas em todo o Estado.

A redução de 50% desse tipo de crime elevou o Amazonas ao 4º lugar, empatado com Paraná, em número de reduções, ficando atrás apenas de Tocantins, Distrito Federal e Alagoas.

