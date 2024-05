O Flamengo enfrenta o Amazonas, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (22) na Arena da Amazônia, em Manaus, para tentar confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Após triunfar por 1 a 0 no estádio do Maracanã, na partida de ida da 3ª fase da competição nacional, o Rubro-Negro avançará mesmo em caso de empate. No caso de o Amazonas vencer por um gol de diferença, a vaga serpa definida na disputa de pênaltis.

Como chega o Amazonas

Ainda oscilando na Série B do Brasileirão, o Amazonas venceu apenas uma partida nos últimos nove compromissos que teve, levando em consideração – além da Segundona – também o Barezão e a própria Copa do Brasil. Ao todo este retrospecto apresenta: uma vitória, três empates e cinco derrotas.

Dentro deste recorte, a Onça trocou de treinador, saiu Luizinho Vieira e chegou Adilson Batista e o único triunfo aconteceu também contra um dos gigantes do futebol brasileiro, o Santos.

Responsável pelo gol da vitória contra o Peixe na Série B, o atacante Ênio falou que a comissão técnica estar trabalhando para buscar a melhor estratégia para enfrentar o Flamengo e destacou sobre a importância da classificação.

“O professor Adilson vai buscar a melhor tática para gente. Vamos Buscar essa classificação. Vai ser um jogo difícil, mas estamos focados, trabalhando para que a gente possa fazer um bom resultado e ficar com essa classificação, que é importante demais para o clube”, elaborou Ênio, que completou.

“É um jogo muito grande, um jogo de extrema importância. O Amazonas é um clube novo, que vem crescente. Todos nós, atleta ou staff, sabe da importância desse jogo. E assim como foi contra o Santos, nós também vamos em busca dessa vitória e consequentemente da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil”, concluiu o atacante.

De acordo com o clube, o centroavante Sassá – que em suas redes sociais postou um vídeo em que faz uma atividade na academia – segue em transição de uma lesão na virilha. Porém, fontes confirmam o retorno do atacante para a partida contra o Flamengo. Além do artilheiro aurinegro, Adilson Batista tem duas opções para o ataque: o veterano Jô ou apostar em Bruno Lopes.

Nas partidas contra Santos e Ceará, Jô foi o escolhido da comissão. Porém, contra o Paysandu, que começou jogando foi Bruno Lopes. No restante do time, tudo indica que Adilson irá manter a base que empatou com o Paysandu e escalar: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Pará), Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); Matheus Serafim, Ênio e Sassá (Jô).

Campanha da Onça

Com duas vitórias e uma derrota na competição, o Amazonas estreou na Copa do Brasil jogando fora de casa, vencendo o Independente-AP, pelo placar de 1 a 0 e com gol do centroavante Rubens. Na segunda rodada, também longe da capital amazonense, a Onça venceu o Maringá-PR, por 1 a 0, gol de Diego Torres, anotado no segundo tempo da partida. Contra o Flamengo, vai ser a primeira vez que o clube aurinegro jogará pela Copa do Brasil em seus domínios.

Como vem o Flamengo

Desde o título carioca, o Flamengo passou por momentos de desconfiança da sua torcida no trabalho do técnico Tite que, mesmo vencendo o Amazonas no jogo de ida, a equipe acabou saindo de campo embaixo de vaias. Entretanto, o grupo conseguiu duas boas vitórias nas últimas partidas que disputou, com o triunfo por 2 a 0 contra o Corinthians (Brasileirão) e os 4 a 0 diante do Bolivar (Libertadores).

O Flamengo realizou o seu último treino visando o Amazonas na manhã de terça-feira no Ninho do Urubu e chegou na capital amazonense no inicio da noite do mesmo dia. O técnico Tite terá algumas mudanças na equipe titular, como a entrada do goleiro Matheus Cunha, que vem sendo utilizado nas Copas. Com lesão na coxa esquerda, o zagueiro Léo Pereira é desfalque certo para o duelo.

Outro que ficou no Rio de Janeiro foi o volante Erick Pulgar, que está se recuperando fisicamente após uma lesão no tornozelo esquerdo. A tendência é que o volante Allan seja mantido na equipe titular pelo técnico Tite. Falando em disposição, o atacante Gabigol – que se envolveu em polêmica por ter vestido a camisa do Corinthians em sua casa – viajou com a delegação e será opção para o jogo na Arena.

Desta forma, o técnico Tite deve mandar à campo o seguinte time para a partida decisiva contra o Amazonas: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De La Cruz, Allan e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro. O Flamengo iniciou sua campanha na Copa do Brasil justamente na 3ª fase, por ser um dos clubes brasileiro na Copa Libertadores.

Ingressos

Com valores de R$ 150 a R$ 1500 reais, o Amazonas anunciou na noite de terça-feira (21), que já haviam vendidos 30 mil ingressos para a partida contra Flamengo. Os setores superiores para mandante e visitante, além do camarote, encontram-se esgotados. A bilheteria da Arena Amadeu Teixeira abrirá às 9h, desta quarta-feira (22), para dar continuidade à venda dos bilhetes.

Arbitragem

O árbitro da partida será Ramon Abatti Abel, do quadro da FIFA. Ele será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizelli Casaril (SC). O quarto árbitro (a) vem do Pará e será Gleika Oliveira Pinheiro. O assessor é Cleiber Elias Leite (GO) e o analista de campo Reginaldo Vasconcelos Noronha (AM). O arbitro de vídeo será comandado por Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco.

