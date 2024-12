O ‘Calendário de Matrículas 2025’ será lançado nesta quarta-feira (11), no Amazonas. O documento reúne informações sobre as matrículas na rede municipal de Manaus e escolas estaduais em todo o Estado.

Na ocasião será apresentado o novo site de matrículas, além das datas referentes à rematrícula, transferência (por reordenamento, alunos com deficiência e geral), e o período de matrículas para os novos alunos.

O calendário de Matrículas 2025, da rede estadual do Amazonas e municipal de Manaus deve apresentar as datas de Transferência e reordenamento, Transferência – aluno com deficiência, Transferência – todos os alunos, data para matrícula de novos alunos e alunos retardatário.

