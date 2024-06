Em um jogo de pouca inspiração dos dois lados, Novorizontino e Amazonas ficaram no empate por 1 a 1, na nesta terça-feira (12), no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B. Apesar de somar apenas um ponto em casa, o Tigre sai de campo mais satisfeito, já que conseguiu a igualdade nos acréscimos da etapa complementar com gol de cabeça de Lucca. No primeiro tempo, Ênio havia aberto o placar para os visitantes.

Em termos de pretensões na competição, o resultado acaba sendo ruim para as duas equipes: o Novorizontino não consegue encostar no G-4 enquanto o Amazonas perde a chance de abrir uma boa diferença para a zona de rebaixamento.

Com o ponto conquistado, o Novorizontino vai a 15 e fica na décima colocação. Já o Amazonas, com 12 pontos, perde uma posição em relação ao início da rodada e agora é o 15º.

Pela 12ª rodada da Série B, o Novorizontino visita o Sport, na segunda-feira (24), às 19h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Já o Amazonas volta a campo no dia seguinte, às 21h30 (horário de Brasília), frente ao Coritiba, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

