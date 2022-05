Avalie o post

O Plano Nacional de Eliminação da Malária visa reduzir o número de casos autóctones de malária para menos de 68 mil até 2025, reduzir o número de óbitos para zero até 2030 e eliminar a doença no Brasil até 2035.

De acordo com a gerente de Doenças de Transmissão Vetorial – Malária do Departamento de Vigilância Ambiental, Myrna Barata, a assinatura da carta de compromisso representa um marco no controle da doença.

Dados

De janeiro a abril de 2022, foram registrados 12.067 casos novos de Malária no Amazonas, sendo 3.998 em janeiro, 3.582 em fevereiro, 3.502 em março e 985 em abril. De janeiro a abril de 2021, foram registrados 15.648. A redução de casos comparados com o mesmo período do ano passado é de 22,8%. Em todo o ano de 2021, foram registrados 58.907 casos de malária.

Entre os municípios com maior quantidade de registro de casos novos de malária em 2022 estão: São Gabriel da Cachoeira (2.073), Barcelos (1.669), Lábrea (742), Carauari (713), Manaus (687), Guajará (623), Atalaia do Norte (573), Santa Isabel do Rio Negro (561), Coari (481) e Canutama (444).

Fonte: FVS-RCP

Fotos: Divulgação

