O espetáculo “As aventuras de Ariel - o Musical” será apresentado neste domingo (29/10), às 19h, no Teatro Icbeu, localizado na av. Joaquim Nabuco, Centro de Manaus. Inspirado no conto de Hans Christian Andersen e eternizado pela Disney, a Pequena Sereia e seus fiéis companheiros convidam o público, de todas as idades, para esta apresentação mágica e encantadora. Os ingressos estão disponíveis pelo site ingressomix.com.

Nesta reeleitura da Interarte Produções, a atriz Carolina Silveira dá vida à Pequena Sereia que, mesmo com os constantes alertas que recebe de seu pai, o temido “Tritão”, rei dos sete mares, não consegue parar de pensar como seria se tivesse pernas e pudesse conhecer todas as coisas narradas por Sabidão, gaivota amigo de Ariel especialista em objetos humanos.

“Interpretar a Pequena Sereia está sendo um sonho. É até um pouco clichê falar isso, mas me identifico muito com a princesa Ariel e acredito que muitas meninas, se identificam muito também”, comentou Carolina.

No enredo clássico, um dia, durante uma tempestade, Ariel, ao salvar um jovem de um naufrágio se apaixona perdidamente por ele e a partir desse amor enfrenta tudo e todos para encontrá-lo novamente. Ela só não sabe que o jovem náufrago é o corajoso e honrado príncipe Eric, nesta obra interpretado por Raphael Frota.

E a intérprete da Pequena Sereia fez o convite. Carolina garante que o público que for assistir “As Aventuras de Ariel”, certamente, sentirá um misto de emoções.

“Quem for vai sentir nostalgia de estar vendo ali a história clássica da Pequena Sereia, que faz parte da infância de tanta gente. E vai se emocionar bastante, se identificar, divertir e acompanhar atores regionais fazendo teatro musical de verdade, ao vivo”, comentou a atriz.

O musical “As Aventuras de Ariel” traz ainda no elenco: Caio Maffioletti, Carlos Enrique, Ana Clarice, Clayson Charles, Gabriel Freitas, Gaby Praia, Giovanna Iris, Laís Silnes, Mariana Normando, Natacha Pereira, Rodrigo Martiveira e Thainá Valente.

Roger Barbosa assina a direção geral do espetáculo. Integrando o corpo de baile do espetáculo estão os bailarinos: Ana Gabriella Segadilha, Alessany Negreiros, Richardson Jimmy e Luciano Moraes.

A direção cênica é assinada pelo diretor Clayson Charles, que fez a adaptação do conto original em parceria com Alessandra Taketomi. A preparação corporal e coreografias são de Magda Carvalho e a preparação vocal de Raquel Barbosa.

Os figurinos são da “Jonatas Sales Produção”, com peças customizadas pela design de moda Thainá Valente.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressomix.com ou, presencialmente, nas lojas Ramsons dos shoppings Manauara e Amazonas. Os valores dos ingressos estão a partir de R$ 50. Para dúvidas e informações, os interessados podem entrar em contato via whatsapp pelo número (92) 98239-9458.