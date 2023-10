Lucas Souza venceu a sexta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023. Kally Fonseca e Kamila Simioni, perdedoras, se juntam a Cezar Black, que havia sido vetado da dinâmica, na quinta roça da temporada.

Chamada Agulha no Palheiro, a prova exigiu agilidade e força dos peões. Vendados, os participantes tinham que correr contra o tempo para encontrar uma ferramenta em um monte de feno — com ela, precisavam liberar uma pá.

Em seguida, eles deveriam buscar cinco agulhas em um tanque de areia e depositá-las em um suporte. Quem completasse a prova em menos tempo, garantia o chapéu do Fazendeiro.

Lucas Souza garantiu a primeira colocação, deixando Kally e Simioni para trás. Black não pode participar da prova em decorrência do veto de Simioni. O resultado da votação do público será divulgado no programa desta quinta-feira (26).