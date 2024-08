O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado na manhã deste domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, na zona Oeste de São Paulo.

Silvio morreu aos 93 anos no sábado, 17, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1° deste mês.

Respeitando o desejo do próprio Silvio, não houve velório aberto ao público. Em vez disso, foi realizada uma cerimônia judaica restrita à família e a amigos próximos. A imprensa também não pôde entrar no cemitério. Ninguém que participou do enterro falou com os jornalistas.

Em nota, a família Abravanel contou que, ainda em vida, Silvio Santos falou que não gostaria de ser velado em público.

“Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, revelou a família no comunicado.

“Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer”, disse a família de Silvio Santos.

O apresentador Celso Portiolli, também compareceu ao local. O casal César Filho e Elaine Mickely entraram no local para prestar solidariedade à família, assim como o cabeleireiro Jassa, amigo de Silvio por mais de 40 anos.

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega (foto abaixo) também compareceu ao velório, visivelmente emocionado o amigo pessoal de Silvio Santos fio pessoalmente ao Cemitério Israelita do Butantã dar o último adeus a Silvio.

FORTUNA

Ícone da TV brasileira, Silvio Santos construiu um império com mais de 30 empresas, que lhe renderam uma fortuna bilionária. Morto aos 93 anos neste sábado (17), o dono do SBT fez negócios que vão desde o conglomerado de mídia ao mercado financeiro, imobiliário e de cosméticos.

Na lista de mais ricos do Brasil. O dono do SBT morreu com uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, segundo publicação da revista Forbes de 2024 —a cifra bilionária lhe coloca na posição 209 do ranking geral de ricaços brasileiros.

Silvio Santos tinha a capacidade de converter em ouro aquilo que tocava. O império do Grupo Silvio Santos envolve o SBT, seu empreendimento mais famoso, marcas como a Jequiti, o o Hotel Jequitimar, a Liderança Capitalização (Tele Sena), o Baú da Felicidade e a Sisam.

BAÚ

O Baú da Felicidade foi um negócio precursor na vida do empresário. Ele adquiriu o Baú em 1958, ao lado do amigo e radialista Manuel da Nóbrega.

Baú da Felicidade começou como sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano. Para atrair mais clientes, Silvio determinou que os compradores do carnê poderiam fazer as trocas por eletrodomésticos. A partir de então, o negócio virou um sucesso, os prêmios viraram casas e carros.

O empreendimento hoje é conhecido como Baú da Felicidade – Jequiti. Em um formato adaptado à nova realidade do mercado, os clientes pagam parcelas de R$ 18 durante um ano e podem resgatar até R$ 260 em produtos.

SBT

O Sistema Brasileiro de Televisão, terceira maior emissora do país, é o negócio mais famoso de Silvio Santos. O canal se popularizou pelos programas de auditórios, comandados por personalidades como Gugu Liberato, Eliana, Raul Gil, Celso Portiolli e o próprio Silvio.

Em terceiro lugar nos índices de audiência dos canais abertos no país, o SBT conta hoje com 114 emissoras afiliadas. Desde que Silvio se afastou do comando da empresa, o grupo de mídia é gerido por suas filhas, tanto nos bastidores, quanto em frente às câmeras. Recentemente, o canal lançou uma plataforma digital.

Capitalização

Grupo Silvio Santos adquiriu a marca em 1975. Principal acionista da empresa, foi por meio da Liderança Capitalização que Silvio Santos popularizou a Tele Sena, um dos títulos de capitalização mais populares do país.

Conforme a própria Liderança Capitalização, a Tele Sena é hoje o seu principal produto, classificado como um “sucesso absoluto”.

