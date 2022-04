Avalie o post

Caapiranga – Uma ação de prevenção e repressão ao crime de fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos foi realizada durante o fim de semana no município de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada pelo Conselho tutelar do município com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMAM) e a Guarda Municipal. A operação ocorreu na sexta-feira e no sábado, em estabelecimentos comerciais.

De acordo com o delegado Mateus Moreira, titular da unidade policial, nos dois dias, a ação teve início às 20h e se estendeu até as 2h, quando foram visitadas praças, casas de shows de som ao vivo, e todos os bares da cidade. Ainda segundo o delegado, a ação foi motivada por constantes denúncias da população ao Conselho Tutelar e à delegacia sobre venda ilícita de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

“A partir de denúncias de populares sobre a venda de bebidas alcoólicas a menores, e posterior alinhamento com o conselho tutelar, deflagramos a operação para coibir não somente esse ilícito, mas também todos os outros podem vitimar nessas crianças e adolescentes da cidade”, enfatizou o delegado.

A autoridade policial reforçou que a ação foi de caráter orientativo e preventivo aos populares do município.

Denúncias

A PC-AM orienta a população a denunciar casos de ilícitos contra crianças e adolescentes de que tenha conhecimento por meio do 190, canal de denúncia das forças de segurança.

source