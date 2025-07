Abertura do Festival Folclórico do Amazonas terá shows nesta sexta-feira

Visuliazação: 0

O anfiteatro do Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) será, nesta sexta-feira (11/07), palco da abertura oficial do 67º Festival Folclórico do Amazonas, a partir das 20h, com shows de George Japa, DJ Evandro Jr e Xiado da Xinela. Com entrada gratuita, os shows dos artistas locais marcam o início do evento, antes das apresentações dos grupos folclóricos da Categoria Ouro.

O 67º Festival Folclórico do Amazonas é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E as apresentações dos artistas George Japa e DJ Evandro Jr., ambos com destaque no cenário artístico amazonense, antecedem o início da programação da Categoria Ouro, que será realizada no CCPA, de sábado (12/07) até o dia 23 de julho. A programação do Festival Folclórico segue também nos dias 25 e 26 de julho, com as apresentações dos bois-bumbás de Manaus, no Sambódromo.

De acordo com Cacau Calderaro, que integra o setor de gestão de eventos da Secretaria de Cultura, a abertura oficial com artistas de destaque no cenário local está alinhada ao próprio objetivo do Festival Folclórico do Amazonas. “Nada mais justo do que trazermos artistas que são da nossa terra. Esses artistas também fazem parte dessa história e da valorização da música e da cultura popular do Amazonas”, afirmou.

Segundo Cacau Calderaro, o Festival Folclórico do Amazonas tem sido um sucesso a cada edição e, em 2025, a expectativa é manter o crescimento do público, fortalecendo as associações folclóricas e a cultura popular do Estado.

“Estamos recebendo cada vez mais pessoas e convidados, o que fortalece ainda mais a valorização dos grupos folclóricos, das associações e também incentiva a comunidade a participar ativamente do nosso festival. Será uma grande honra receber toda a população para celebrarmos juntos o folclore do nosso Amazonas”, destacou a gestora.

Artistas

O cantor George Japa subirá ao palco às 21h15, na abertura do festival, com uma carreira consolidada e reconhecida no cenário musical amazonense nos últimos anos. O artista levará ao público o melhor dos ritmos para agitar a noite de celebração.

O DJ Evandro Jr e a banda de forró Xiado da Xinela fecham a programação, a partir das 22h55, e prometem colocar o público para dançar ao som do melhor do forró.