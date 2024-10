O Flamengo passa por um momento de pressão e instabilidade, além de estar próximo de eleger o novo presidente pelos próximos três anos. A eleição no clube acontece em dezembro. Após eliminação na Libertadores para o Peñarol, Zico, maior ídolo do Mais Querido, manifestou sua insatisfação com a atual diretoria. O ex-camisa 10 afirma que dirigentes supervalorizaram alguns jogadores.

“O Flamengo contratou errado muitos jogadores. Gastou um dinheiro aí com jogadores normais. A são bons? São. Mas pelo preço que é tinham que ser craques, mas não são. Então, acho que supervalorizaram o plantel do Flamengo. Fizeram a torcida crer que é o melhor time da América do Sul. Não é. Isso é um problema, a torcida vai pro Maracanã e acha que o time vai ganhar de três, quarto a zero sempre. E não é isso que vai acontecer. A gente que é dá bola, sabe que é diferente. E o Flamengo por isso acaba sendo a bola da vez sempre.”

Buscando sair da crise, o Flamengo enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro tem desfalques importantes para o confronto, mas conta com a volta de Michael na lista de relacionados. O atacante estava no departamento médico se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa.