Gusttavo Lima pegou os fãs de surpresa na manhã desta segunda-feira (30) ao aparecer emocionado em um vídeo onde fala sobre as polêmicas em torno de cachês milionários pagos por prefeituras.

“Cara, quem tem que dar satisfação seu eu, irmão. Tô atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar. Joga pra mim, irmão. Não tem nada a ver com você. E cuidado com as palavras. Não precisa explicar nada”, escreveu o cantor.

No desabafo, Gusttavo Lima chegou a se emocionar enquanto falava sobre o momento.

“Eu tô a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe? Mas desculpa vir falar aqui com vocês sobre isso nesse canal que foi feito por amor. Vocês sabem a dedicação que eu tive, sempre tive, na minha carreira. É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como um criminoso, um bandido, por tudo isso”, disse.

Gusttavo Lima fez uma live no Instagram esclarecendo a polêmica do desvio de dinheiro público e Zé Neto fez um comentário durante a transmissão: pic.twitter.com/5unsKxVOO7— PAN (@forumpandlr) May 31, 2022

*Com informações do iBahia

Edição Web: Bruna Oliveira