O grupo feminino XG, lançou hoje (21) o 5º Single “WOKE UP”. A faixa traz um som original, que mescla performances de rap de todas as integrantes com a batida eletrônica 808 e ritmos do leste asiático. A música revisita as raízes do septeto, inspiradas pela identidade R&B e hip-hop. “WOKE UP” já está disponível nas plataformas digitais e em CD BOX, e as reservas para a edição limitada em vinil começam hoje.

Mais uma vez o grupo inova trazendo um videoclipe cinematográfico com as integrantes vestidas de lobos, quebrando estereótipos em seus próprios estilos, simbolizando o nascimento de um novo XG e sua presença transcendental. O MV é composto por uma trama de ficção científica deslumbrante embalada em visuais místicos que vão deixar os fãs admirados.

“WOKE UP” foi apresentada pela primeira vez durante a primeira turnê mundial do grupo, intitulada “XG 1st WORLD TOUR ‘The first HOWL’,” em Osaka no Japão nos dias 18 e 19 de maio. Ambos os shows tiveram seus ingressos esgotados. A setlist incluia seus maiores hits, covers especiais para o público japonês, novos arranjos para canções do grupo, além dos raps da XG TAPE e músicas da série XG VOX, totalizando 22 faixas performadas em mais de duas horas de show.



O XG continua sua sequência de performances partindo para outros países da Ásia durante julho e agosto. Outras paradas já estão planejadas para a China, América do Norte, Oceania, América do Sul e Europa. Os fãs mundiais já se mostram entusiasmados com uma possível visita das artistas para um show inesquecível.

XG – WOKE UP

5th Single

“Woke Up”

21.05.2024 Terça-feira

“Woke Up” Website

https://xg-wokeup.com/

[CD BOX]

¥1,100(com taxas)

CD-R/LYRICS PAPER/LOGO STICKER SET (2 Pieces)

Faixas

1. Woke Up

2. Woke Up (INSTRUMENTAL)

XG

O XG é um grupo com sete integrantes e inspirado nos gêneros hip-hop e R&B que conta com as integrantes: JURIN, CHISA, HARVEY, HINATA, JURIA, MAYA e COCONA. O grupo estreou em março de 2022 com o seu primeiro single ‘Tippy Toes’, e fazem parte da XGALX, agência global de entretenimento que tem em seu DNA a ousadia como principal pilar cultural para impulsionar artistas com visões de mundo inovadoras e únicas.

Em setembro de 2023, elas lançaram o primeiro mini álbum, o ‘NEW DNA’, conseguindo o primeiro lugar na Billboard Japan ‘Hot Albums’. Ainda ano passado, o grupo apresentou o seu primeiro showcase, nomeado ‘XG ‘NEW DNA’ SHOWCASE in JAPAN’, que aconteceu na Pia Arena MM. O XG já marcou presença ao redor do mundo, ao participar de festivais globais nos Estados Unidos, Austrália, Singapura, Malásia e nos Emirados Árabes Unidos. O XG já alcançou importantes feitos, como ser o primeiro artista japonês a alcançar o topo do ‘Hot Trending Songs Powered by Twitter’ nos rankings da Billboard, e, ser o primeiro grupo japonês a figurar uma capa da publicação americana.

Em 2024, o septeto também anunciou sua primeira turnê mundial “XG 1st WORLD TOUR ‘The first HOWL’”. O nome ‘XG’ é um acrônimo para ‘Xtraordinary Girls’ e por meio de suas músicas e performances inovadoras, o grupo visa empoderar pessoas de diferentes estilos de vida ao redor do mundo.

