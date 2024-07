São Sebastião do Uatumã (AM) – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (16/07), a primeira unidade do projeto Escola da Floresta, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em São Sebastião do Uatumã a 247 quilômetros de Manaus).

Com investimentos em torno de R$ 5 milhões, a Escola Estadual da Floresta (EEF) “José Loureiro da Silva” tem capacidade para 200 alunos, sendo 100 em tempo integral e 100 no turno noturno.

Segundo Wilson Lima, por onde tem andado, chefes de estado de vários países perguntam que tipo de ajuda ele precisa para proteger a Amazônia.

— Respondo sempre que o que precisamos é proteger quem protege a floresta. E não existe ninguém mais interessando em proteger a floresta que o nosso povo – disse o governador.

Wilson disse que, no início da semana, recebeu seis embaixadores asiáticos que lhe fizeram a mesma pergunta e ele deu a mesma resposta que é preciso “proteger quem protege a floresta”.

— Não existe trabalho de preservação mais importante que esse. Temos que proteger o cidadão dando água potável, escola, saúde, educação. o básico para uma vida digna. Ninguém nesse planeta está mais interessado em proteger a floresta do que nós – disse o governador no discurso de inauguração da Escola da Floresta, um projeto de educação diferenciada que vai reescrever o futuro aos povos da floresta, que não precisarão mais viajar para Manaus em busca de educação e conhecimento.

— Estamos fazendo parte de um ato histórico. Não falo de estrutura mas do legado que vai ficar para a comunidade do Uatumã -, garantiu o governador.

Espaço contou com investimento de R$ 5 milhões – Fotos: Divulgação

Susto

Avião anfíbio que levou governador teve flutuador perfurado ao tocar águas do Rio Uatumã

Wilson chegou ao Município por volta das 10h, viajando em um avião anfíbio Caravan, que sofreu uma avaria em um dos flutuadores ao ser perfurado por uma ponta de um toco de árvore, ao tocar as águas do rio Uatumã.

Wilson foi recebido com festa, toque de fanfarra de colégio, estouro de foguetes e pelo anúncio da mestre de cerimônias empolgadíssima que se esgoelou ao anunciar o nome do governador.

A comitiva do governador era compostas do deputado federal e pastor, Silas Câmara (Cidadania), e dos deputados estaduais Mário César e Joana Darc, ambos do União Brasil.

O prefeito do município, Jander Barreto (Republicanos), não pode participar da solenidade porque é candidato à reeleição e teve que se desincompatibilizar do cargo. Mas até o amo do Caprichoso, Prince do Boi, participou do dia histórico.

O excesso de discursos, sob um intenso mormaço de 11h, tornou a solenidade longa. Além dos deputados da base do governador, discursaram o prefeito de Boa Vista do Ramos; a secretaria de Educação, Arlete Mendonça; líderes comunitários; e até uma colegial de pouco da 13 anos.