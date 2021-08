4.2 / 5 ( 12 votos )

Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi vaiado na manhã desta quarta-feira (18), no momento em que o foi chamado para discursar na cerimônia de inauguração do residencial Manauara 2. O governador sofreu fortes vaias e quase não conseguiu iniciar sua fala e pediu para que o público diminuísse o volume das manifestação. As informações são do site D24AM.

Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a indignação da população quanto ao preço do gás de cozinha e da gasolina. Bolsonaro afirmou que, se o preço desses itens estão como valor alto, é devido aos impostos estaduais. O presidente afirma que zerou o a cobrança do imposto desse insumos para o cidadão, “Hoje muitos reclamam do preço do botijão de gás, mas venho dizer que custa 45 reais, e se chega a R$130 não é culpa do governo federal, e sim de imposto estaduais”, finalizou o presidente.

Fonte: site D24AM.