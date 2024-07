Por Denise Cinelli

A COO da CryptoMKT, Denise Cinelli. Foto: Divulgação

Nos últimos anos, as criptomoedas têm se destacado como uma revolução no mundo financeiro, proporcionando novas formas de transacionar e armazenar valor. Entre as diversas opções disponíveis, as stablecoins, ou criptomoedas estáveis, se destacam pela segurança e estabilidade que oferecem. Um exemplo notável é a PyUSD, uma stablecoin criada pelo PayPal.

A PyUSD é uma stablecoin cujo valor está ancorado ao dólar americano, proporcionando uma uniformidade global em seu poder de compra. Isso significa que, independentemente de onde você esteja, o valor da PyUSD será sempre equivalente ao dólar americano. Essa paridade é garantida por ativos em dólares, mantendo uma correlação direta com a força do dólar. Em mercados como o Brasil, a PyUSD não só reflete sua paridade com o dólar, mas também a força relativa do Real. Portanto, um enfraquecimento do Real pode resultar em uma valorização maior da PyUSD, tornando-a uma opção atrativa de refúgio financeiro.

A PyUSD pode ser negociada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em corretoras como a CryptoMKT. Essa disponibilidade contínua permite que o preço de mercado da PyUSD seja estabelecido em relação às moedas locais, servindo como um ponto de referência para seu valor em diferentes economias. Além disso, facilita transações internacionais, permitindo a conversão direta para outras moedas. Essa flexibilidade é essencial para quem precisa realizar transações globais de maneira rápida e eficiente.

Emitida pela Paxos Trust Company, LLC e gerenciada pelo PayPal, a PyUSD é auditada mensalmente por uma empresa independente. Esses relatórios mensais, disponíveis na página de Transparência de PayPal USD de Paxos, garantem que os ativos de reserva estão devidamente alinhados com as emissões de PyUSD, proporcionando uma camada extra de confiança e transparência para os usuários. A auditagem mensal e a transparência dos relatórios asseguram que cada unidade de PyUSD esteja respaldada por ativos reais, conferindo uma segurança adicional aos investidores e usuários.

A utilização da PyUSD no PayPal permite que os usuários realizem operações financeiras a qualquer momento, seja para comprar, vender, manter ou transferir PyUSD inclusive através do aplicativo ou site do PayPal. Os usuários podem enviar PyUSD para amigos nos EUA sem taxas ou para endereços de carteiras Ethereum compatíveis, embora possam ser aplicadas taxas de rede. Essa flexibilidade e acessibilidade tornam a PyUSD uma opção conveniente para gerenciar e utilizar fundos no ambiente digital.

Em resumo, a PyUSD representa uma inovação significativa no mundo das criptomoedas, oferecendo estabilidade, segurança e acessibilidade. Para iniciantes no mundo cripto, a PyUSD oferece uma introdução segura e estável, permitindo explorar os benefícios das criptomoedas sem a volatilidade associada a outras opções. Na CryptoMKT, estamos comprometidos em fornecer suporte e recursos para ajudar nossos usuários a navegar e prosperar neste novo e excitante mercado. Vamos juntos explorar o futuro das finanças digitais. Bem-vindos ao mundo cripto!

