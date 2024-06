Parintins sempre foi uma cidade abafada, principalmente na época do festival. E com o grande número de visitantes que está na ilha em 2024, aumentou a quantidade de pessoas reclamando do calor. Sim, está mais quente.

Segundo os dados da estação automática do @inmet.oficial a temperatura máxima registrada em Parintins na segunda-feira, 24/06, foi de 34°C às 16h local (20h UTC) com umidade relativa de 61%. Causando um índice de calor (ou heat index em inglês) de 43°C 🔥🔥🔥🔥

O índice de calor é a temperatura sentida devido a combinação entre a temperatura aparente do ar e a umidade relativa do ar.

Parintins, popularmente conhecida como “Ilha Tupinambarana”, tem por característica própria um clima quente e húmido, onde a relação temperatura e umidade normalmente é inversa: quanto maior a temperatura, menor será a umidade relativa do ar e vice-versa.

Os grandes corpos d’água e grandes extensões de floresta preservada próximos a sede do município mantém a umidade relativa elevada, aumentando assim a sensação de calor e o desconforto.