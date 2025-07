Vítimas de violência recebem atendimento odontológico em Manaus

Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus começou a ofertar, no último mês de junho, atendimento odontológico voltado ao cuidado de saúde bucal para mulheres vítimas de violência doméstica, por meio do projeto “Sorria Ycamiabas”. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de forma pioneira, e assegura atenção às usuárias da casa de acolhimento Ycamiabas, vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Por meio do projeto, em parceria com a Semasc, as usuárias da casa Ycamiabas podem aderir ao tratamento odontológico para o cuidado de danos à saúde bucal causados por agressões, bem como de problemas preexistentes. Os atendimentos, que se estendem também às crianças acolhidas com suas mães na instituição, são realizados em unidades de referência da Semsa, entre Unidades de Saúde da Família (USFs) e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

A proposta do “Sorria Ycamiabas”, conforme a gerente de Saúde Bucal da Semsa, Cláudia Carvalho, é ajudar a reparar as marcas visíveis e invisíveis da violência doméstica. Estudos feitos no Brasil e em outros países, ressalta ela, apontam que as agressões às mulheres costumam se concentrar na área da cabeça, rosto e pescoço, atingindo os dentes e a boca e impactando diretamente na autoestima e no bem-estar.

“A agressão deixa marcas, que a mulher vê a cada vez que se olha no espelho e que agridem também o coração. Esse projeto foi criado com o intuito não só de recuperar a estética e a saúde bucal, mas também de devolver a dignidade às mulheres vitimadas pela violência”, afirma.

A gerente conta que o projeto começou a ser desenhado ainda no ano passado, mas só entrou em execução no último mês. No meio tempo, ela conta, em abril deste ano, o governo federal instituiu, por meio da Lei nº 15.116, um programa na mesma linha, voltado à reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A lei federal ainda é nova, e a Semsa Manaus começou a ofertar esse serviço de forma pioneira”, disse.

Cláudia assinala que o projeto contempla ainda mulheres trans vítimas de violência doméstica e mulheres em situação de vulnerabilidade social, que também fazem parte da população atendida na casa de acolhimento do município.

Atendimentos

Após a primeira visita das equipes da Semsa para a apresentação do “Sorria Ycamiabas” e triagem das usuárias, dez mulheres e crianças acolhidas na casa hoje estão realizando tratamento odontológico pelo projeto. Novas visitas são programadas conforme a chegada de novas usuárias ao espaço. Sete profissionais da secretaria atuam na iniciativa, sendo cinco cirurgiãs-dentistas e duas odontopediatras.

Os atendimentos de saúde bucal ocorrem na USF Benedito Almeida e USF Theodomiro Garrido, ambas na zona Sul, e USF Silvio Santos, na zona Oeste; e nos CEOs Leste, Oeste e Sul da Semsa. O traslado das usuárias entre a Ycamiabas e as unidades é realizado três vezes a cada semana, com o apoio da Semasc.

A técnica da Gerência de Saúde Bucal, Kátia Felizardo, assinala que os tratamentos incluem não só serviços para atenção aos danos causados por agressões, como outros cuidados ofertados na rede municipal, como aplicação de flúor, raspagens, restaurações e extrações simples, e procedimentos de média complexidade, disponíveis nos CEOs.

“Caso a usuária precise de um procedimento especializado, como um tratamento de canal, ela é encaminhada para um CEO, assim como as crianças que precisem de um aparelho ortodôntico preventivo, que é oferecido nos centros”, informa a técnica, que atuou na elaboração do “Sorria Ycamiabas” ao lado de Cláudia Carvalho.

Kátia acrescenta que todos os procedimentos previstos no tratamento de cada usuária são feitos em um só dia, sempre que possível, por conta do caráter temporário do acolhimento na Ycamiabas, que tem duração máxima de três meses.

Estudo e ampliação

A partir dos atendimentos ofertados pelo “Sorria Ycamiabas”, conforme Kátia Felizardo, a Semsa vai realizar também um levantamento sobre violência doméstica e saúde bucal em Manaus. A técnica explica que o estudo deverá reunir dados do perfil socioeconômico, de escolaridade e de acesso à saúde das usuárias, bem como dos danos causados pelas agressões, como dentes e estruturas mais afetadas.

“Não existem dados como esses de nenhum município na região Norte, e agora vamos realizar um primeiro levantamento por meio do projeto. Esse estudo deve ainda vir a ser publicado no futuro, para servir de referência para outros pesquisadores e gestores da saúde”, adianta.

O projeto ainda tem previsão de alcançar áreas além da saúde bucal. Conforme Cláudia Carvalho, o objetivo da Semsa é expandir a iniciativa para incluir a oferta de serviços de saúde da mulher e de práticas integrativas complementares em saúde (Pics), como auriculoterapia, reiki e meditação.

“Tudo isso sem custo algum para a gestão municipal, pois já temos os servidores, os insumos e as unidades de saúde, sem contar o ganho enorme para a população feminina vítima da violência doméstica em Manaus”, destaca a gerente.

Espaço

Inaugurada há dois anos no bairro Aparecida, zona Sul, a Ycamiabas – Casa de Acolhimento de Mulheres fornece abrigo e assistência para mulheres e seus filhos em situação de violência ou vulnerabilidade social. O local tem capacidade para atender até 30 pessoas, mediante encaminhamento de algum dos órgãos do sistema de proteção.

O espaço de acolhimento conta com seis dormitórios, disponibilizando abrigo temporário às mulheres e a seus filhos por até 90 dias. Na casa, elas contam com o apoio e orientação de equipes multidisciplinares, incluindo assistentes sociais, psicólogas e pedagogas, para suporte no processo de recuperação emocional.