Uma mulher enviou um pedido de socorro durante o pedido, por aplicativo, em uma lanchonete em Curitiba, no Paraná, nesta segunda-feira (8). Ela declarou que estava sendo abusada sexualmente por um homem e pediu por ajuda.

No campo de observação, local onde os clientes costumam pedir alterações no prato, a mulher fez um apelo desesperado.

“Me ajuda. Mande a polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada, me ajuda. Tenho uma filha e corremos risco com esse homem”, escreveu a vítima no mensagem ao restaurante, que acionou a polícia.

Uma funcionária que trabalha no local declarou que foi a primeira vez que o estabelecimento recebeu uma mensagem desse tipo. “Me espantei na hora que olhei e estava escrito na observação do pedido, que era um pedido de ajuda e que chamasse a polícia. Ela precisava de socorro”, declarou.

“De imediato chamei a polícia, expliquei a situação e passei o endereço. Fiquei impressionada porque, em dois anos que estou aqui, nunca tinha recebido um pedido assim, de ajuda”, completou.

Os policiais encontraram a vítima com marcas de violência e o corpo cheio de hematomas. O suspeito foi preso e ela, encaminhada para o hospital.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teve um relacionamento com o homem e foi a Curitiba para que a filha passasse as férias com o pai. Conforme a PM, ele tentou reatar a relação à força e a abusou sexualmente.

A vítima declarou que não é a primeira vez isso aconteceu, mas ela tinha medo de ligar para polícia, já que recebia ameaças.