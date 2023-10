Vinicius Júnior voltou a ser alvo de cânticos racistas neste sábado, 28, na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, no Estádio Olímpico de Montjuic, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o brasileiro é chamado de “macaco” por torcedores catalães. Após as imagens repercutirem, a La Liga, responsável por organizar a competição, afirmou que entrará em contato com a polícia para tentar encontrar os criminosos. O atacante passou a ser alvo de gritos preconceituosos desde a temporada passada, quando se tornou um dos líderes da equipe madrilena. O último caso ocorreu na semana passada, diante do Sevilla, também pelo torneio nacional. Na ocasião, o jogador da seleção brasileira fez um desabafo e cobrou as autoridades espanholas.

Esto es lo que ha conseguido el FC Barcelona al no condenar el comentario del impresentable de Miquel Camps en el que incitaba a la violencia contra Vinicius Esto es lo que querían. Racismo en Montjuic contra el brasileño. Afortunadamente, Vini los ha puesto bailar. pic.twitter.com/fPUrsCHRod — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) October 28, 2023