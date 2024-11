A Netflix compartilhou nesta terça-feira (19) as primeiras imagens do aguardado documentário sobre Vinicius Júnior, astro do futebol brasileiro e ídolo do Real Madrid. Com lançamento previsto para 2025, a produção vai explorar os bastidores da vida do jogador de 22 anos, desde os primeiros passos no Flamengo até o estrelato mundial no clube espanhol, onde já levantou duas taças da Champions League. Além de seu desempenho dentro de campo, o documentário vai destacar o lado humano de Vini Jr., abordando sua atuação em causas sociais e o impacto de sua história em jovens ao redor do mundo.

“Contar minha trajetória e inspirar novas gerações é algo muito especial para mim. O futebol transforma vidas, especialmente no Brasil, e espero que este filme leve essa mensagem globalmente”, declara o jogador. Com roteiro assinado por Emílio Domingos, conhecido pelo premiado “Favela é Moda”, e direção de Andrucha Waddington, de “Sob Pressão”, a produção é realizada em parceria com a Conspiração e promete uma abordagem intimista e emocionante.

Confira o anúncio abaixo:

Os fãs podem esperar uma visão única sobre a ascensão de Vini Jr., que deixou as ruas de São Gonçalo para se tornar um dos maiores talentos do futebol internacional.

Confira as primeiras imagens divulgadas: