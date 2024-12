A CBF inaugurou neste domingo (29) uma homenagem a Vinicius Junior, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. A fachada da sede da entidade, no Rio de Janeiro, apresenta a foto do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira e o troféu da principal honraria individual, recebida na cerimônia do FIFA The Best, em Doha, no Catar. Há também a frase “O melhor do mundo é nosso”.

A partir da conquista, ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio nos diversos formatos da premiação da Fifa desde a votação ganhada por Kaká, em 2007, e se juntou a um grupo seleto, formado por grandes nomes da história do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno foi eleito três vezes, Ronaldinho Gaúcho, duas, além de Romário e Rivaldo, ambos com uma.

Na temporada 23/24, o jogador nascido no Rio de Janeiro se sagrou campeão da La Liga (Campeonato Espanhol) e da UEFA Champions League.

No torneio continental, aliás, marcou na decisão vencida pelos merengues sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley – Vini já havia sido o autor do gol do título da Champions sobre o Liverpool, em 2022. Somando todas as competições, ele disputou 39 partidas e participou de 35 gols (24 gols e 11 assistências).

Na atual temporada, o camisa 7 atuou em 21 jogos, balançou as redes 14 vezes e deu sete assistências. Além dos ótimos números, Vini já levantou as taças da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental.

O impacto do atacante, porém, excede as quatro linhas. Fora dos gramados, Vinicius é um dos principais protagonistas da luta antirracista e trabalha para que mais jovens negros como ele, criados em lugares de instabilidade social, tenham condições de ascender na vida e realizar seus sonhos.

