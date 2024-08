Um avião turboélice ATR-72, da Voepass Linhas Aéreas – antiga Passaredo -, caiu nesta sexta-feira (9), com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, no bairro Capela, na cidade de Vinhedo, em São Paulo. O voo 2283, de matrícula PTB 2283, decolou de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo. A Prefeitura de Valinhos confirmou que não há sobreviventes.

A Polícia Militar recebeu o chamado às 13h28 e enviou equipes ao local, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). O avião caiu no condomínio residencial, Recanto Florido – foto.

Os hospitais de Vinhedo e Valinhos foram mobilizados para receber possíveis feridos do condomínio. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão no local para atender a ocorrência.

A companhia responsável pelo voo, a Voepass, informou em nota que está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Um vídeo postado em redes sociais mostra a queda da aeronave – veja abaixo:

NOTA

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave.

“Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência”, informou a FAB.

Também em nota, o governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), informou que está retornando para São Paulo e vai para o município de Vinhedo acompanhar os trabalhos das equipes de resgate.

De acordo com a assessoria do aeroporto de Viracopos, a aeronave não chegou a fazer contato com a torre de controle do aeroporto.

