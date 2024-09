Uma carreta que transportava um container tombou em cima de um carro nas proximidades do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (3).

Segundo relatos de testemunhas, um casal estava dentro do carro no momento do acidente. No entanto, até o fechamento desta matéria, a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Vídeos do acidente, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostram a carreta de grande porte sobre o automóvel, evidenciando a gravidade do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi prontamente acionado para atender à ocorrência. Equipes foram deslocadas para o local e iniciaram os procedimentos necessários para a remoção dos destroços e o resgate das possíveis vítimas.

A área ao redor do acidente foi isolada para garantir a segurança dos transeuntes e facilitar o trabalho das equipes de resgate.





Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas ou a causa do tombamento. As autoridades continuam no local para investigar as circunstâncias do acidente e dar suporte aos envolvidos.

