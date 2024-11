O videoclipe da música “A Bajara”, de Marcelo Nakamura, com participação do cantor pernambucano Otto e produção da La Xunga, está concorrendo na votação de Júri Popular do 10º Amazônia (Fi)Doc – Festival Pan-Amazônico de Cinema, em Belém.

A votação segue até terça-feira (26), no canal do Amazônia (Fi)Doc, no Youtube. As obras com maior número de curtidas nas categorias videoclipe e videoarte serão as vencedoras da edição 2024.

“O videoclipe acontece de um encontro de estados diferentes da Amazônia e, a partir daí, é formado um movimento cultural que aproxima as realidades desses lugares e leva para outras regiões”, explica Marcelo Nakamura.

“A Bajara é uma barca, um movimento que contempla a arte amazônica, a música amazônica, e que sai do Norte em busca de outros horizontes, em busca de outras realidades”.

Segundo Nakamura, o nome da música é inspirado no meio de transporte popularmente conhecido no Pará como ‘bajara’, uma embarcação de pequeno porte.

Ele destaca que, no contexto da canção, o movimento parte do carimbó, do Pará, passa por Manaus, no Amazonas, por Boa Vista, em Roraima; e por Santarém, de volta ao Pará.

“O tambor ganha destaque na produção audiovisual como elemento capaz de unir artistas amazônicos”, comenta o artista.

As cenas do registro audiovisual foram gravadas em Alter do Chão e Belém, no Pará, em Manaus, Boa Vista e São Paulo, onde foram captadas as imagens no estúdio.

Basta clicar e curtir

Música

“A Bajara” é uma parceria inédita de Marcelo Nakamura com os compositores Geris Ked e Murilo Modesto, de Roraima, e o cantor pernambucano Otto.

“Estávamos no Festival Bananada, em Goiânia, e perguntamos ao Otto se ele já tinha ido para Manaus e falamos para ele ir para Boa Vista. De repente, ele começou a cantar o refrão e fizemos o resto da letra”, conta o compositor.

“Ele gostou muito e participou do videoclipe, foi um divisor de águas nesse sentido, por ser um artista do Nordeste que já rodou bastante por Belém e Manaus. É também uma das vozes que ajuda a propagar esse movimento”, completa Nakamura.