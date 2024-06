Parintins – Está difícil suportar o calor que tem feito em Parintins. Na manhã deste domingo (30/06), uma cena surreal chamou a atenção de quem entrava na agência eletrônica do Banco do Brasil, na praça Eduardo Ribeiro, Centro da Ilha. Uma multidão de pessoas sentadas no chão do banco só para se refrescar do intenso calor no ar-condicionado 0800.

— Vim sacar uma grana, mas não tenho nem vontade de sair daqui -, revelou Samuel Souza, “aboletado” no chão.

Não é pra menos. A umidade está aumentando a sensação térmica de 39 graus, o que deixa a camisa molhada de suor, independente de ser azulada ou avermelhada.

O calor, inclusive, baqueou três itens na arena – Valentina Cid, Isabelle Nogueira e David Assayag.