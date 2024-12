O presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte (CE), vereador Marcos Aurélio Araújo (PP), de 57 anos, foi assassinado a tiros na calçada de casa na noite dessa quinta-feira (26/12). O ataque foi registrado por câmeras de segurança.

No momento do crime, o político conversava com duas mulheres, sentados na calçada, quando os homens se aproximaram e dispararam diversas vezes contra Marcos Aurélio.

O parlamentar foi reeleito nas eleições municipais deste ano, com 1.508 votos, sendo o mais votado na região. Marcos Aurélio ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal desde janeiro de 2023.

A sogra do político, uma idosa de 75 anos, também foi atingida de raspão pelos disparos e socorrida para uma unidade de saúde da região. Ela permaneceu sentada com as mãos no rosto até a fuga dos criminosos, enquanto sua filha saiu correndo com um cachorro no colo após ouvir os disparos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias da morte. Por enquanto, a motivação do assassinato do vereador não foi esclarecida.

A prefeitura de Tabuleiro do Norte decretou luto oficial de três dias. Em nota, a gestão do Prefeito Rildson Rabelo Vasconselos, do mesmo partido de Araújo, manifestou “imenso pesar” pelo falecimento do vereador.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte manifesta com imenso pesar o falecimento do Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Marcos Aurélio de Araújo. Marcos Aurélio deixa um legado inestimável para a nossa cidade, marcado por sua dedicação, liderança e compromisso com o progresso. Ao longo de sua trajetória, contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento municipal, sempre pautado pela ética, responsabilidade e amor à nossa terra. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos os cidadãos tabuleirenses, que sentirão profundamente a sua ausência. Que seu exemplo de luta e dedicação inspire a todos nós, e que sua memória permaneça viva em nossos corações.

