O shopping Manauara, no bairro Adrianópolis, virou palco de mais uma polêmica envolvendo a má conduta de seguranças do local nesta sexta-feira (11). A matéria é do site Estado do Amazonas.

Conforme um internauta que estava no local, um vendedor ambulante foi agredido pelos seguranças e teve seus produtos jogados no chão. Os gritos do trabalhador foram ouvidos de longe.

“Um rapaz tava vendendo chocolate e os seguranças começaram agredir ele, jogaram ele no chão e levaram para dentro da doca e os bombons dele tudo no chão”, escreveu o internauta que gravou a cena.

Apesar do caso envolver agressão, a situação dividiu opiniões.

O Manauara Shopping não se manifestou, mas o espaço está aberto para esclarecimentos.

VEJA O VÍDEO