Um rebocador que transportava bois naufragou nesta segunda-feira (18), com ao menos dez cabeças de gados.

A embarcação teria batido em uma pedra a pouco metros do cais do porto do município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). Não há informações de feridos.

Conforme vídeos compartilhados nos aplicativos de mensagens, a embarcação aparece ao fundo tombada e vários bois estão às margens do rio, morto.

Nas imagens é possível ver também que moradores da área aproveitam para retirar a carne do bichos. Não há informações se houve feridos ou a quantidade oficial de bois que morreram, mas nas imagens ao menos sete animais aparecem mortos.

