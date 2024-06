Um ônibus que tinha como passageiros integrantes da quadrilha “Caipiras na Roça” tombou na BR-174, na Vila Novo Paraíso, em Rorainópolis, Sul de Roraima, neste domingo (9). A quadrilha estava indo em direção a Manaus. Não há registros de mortes.

De acordo com as informações, 44 passageiros e dois motoristas estavam no ônibus no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ocorrência aconteceu por volta das 5h40 quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na margem da rodovia.

Os feridos foram transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por um ônibus do governo de Roraima para o Hospital de Rorainópolis.

A quadrilha se apresentou no sábado (8) no tablado de Boa Vista Junina. Ainda segundo informações, o motorista do ônibus foi submetido a um teste do bafômetro.

